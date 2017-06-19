Георгий Камнев объяснил, почему КПРФ не участвовала в митинге против коррупции в Пензе Политика

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания области, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев объяснил, почему представители Компартии России не стали участвовать в митинге против коррупции, который прошел около стадиона «Первомайский» 12 июня.

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«Лозунги про коррупцию, о том, что необходимо бороться с коррупцией, носят самый общий характер. Конечно, с такими лозунгами согласны все, кроме самих коррупционеров. Вопрос в другом: как бороться с этой коррупцией? Митингами? Коррупционерам по большому счету все равно, сколько и каких митингов по этому поводу проводится. Здесь необходима работа правоохранительных органов», — сказал Георгий Камнев в ходе интервью, которое он дал главному редактору ИА «PenzaNews» Павлу Полосину на минувшей неделе.

«Наше же мнение заключается в том, что необходимо менять саму политическую систему. [...] В обществе социальной справедливости — в социалистическом обществе — коррупция практически была искоренена. Если она и существовала, то на самом элементарном, бытовом уровне, но никогда не носила государственный характер. Поэтому мы считаем, чтобы побороть коррупцию окончательно, необходимо изменить саму жизнь в стране; необходимо, чтобы у нас было построено общество социальной справедливости, тогда и не будет коррупции. А требование поменять один олигархический клан на другой олигархический клан не приведет к тому, что коррупция вдруг исчезнет», — добавил он.

По словам первого секретаря пензенского обкома КПРФ, антикоррупционные митинги, которые проводят сторонники оппозиционера Алексея Навального, носят исключительно популистский характер.

«Цель популистов, которыми являются Навальный и политики такого уровня — как раз увлечь людей простыми лозунгами, вроде бы, казалось, очевидными, и, не меняя самой системы, прийти и добиться власти при поддержке определенных олигархических структур. Вот и все. [...] Поэтому мы не поддерживаем этих людей», — сказал он.

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Митинг против коррупции

По мнению Георгия Камнева, бизнесмены, которые вышли на митинг против коррупции 12 июня, «чувствуют, что Навальный и вся его команда являются выразителями их интересов».

«Именно поэтому они приходят к ним, а не к нам, которые требуют как раз освобождения труда от гнета буржуазии и облегчения жизни простого человека — неважно, офисного работника или того, кто на заводе у станка стоит: всех, кто зарабатывает своим трудом и умом. Именно таких людей мы защищаем. А те люди, которые выходили на митинг Навального, защищают интересы [...] буржуа», — пояснил лидер пензенских коммунистов.

Полная версия интервью с Георгием Камневым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 20 июня.