В Пачелме досрочно прекращены полномочия депутата, не раскрывшего сведения о доходах Политика

Пачелма, 30 июня 2017. PenzaNews. Полномочия депутата комитета местного самоуправления рабочего поселка Пачелма Пензенской области Сергея Прыгунова прекращены досрочно.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, причиной стало несоблюдение ограничений, установленных законодательством о противодействии коррупции.

«Депутат не представил сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год, а также аналогичные данные в отношении супруги и несовершеннолетних детей», — пояснила собеседница агентства.

Согласно сведениям, размещенным на сайте облизбиркома, 52-летний Сергей Прыгунов на выборах в 2014 году был выдвинут пензенским региональным отделением партии «Единая Россия».