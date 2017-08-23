Афонин и Камнев поделились своим отношением к кандидатам от КПРФ с судимостью Политика

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Зампред ЦК Компартии России, первый замглавы комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин и член президиума ЦК КПРФ, лидер пензенских коммунистов Георгий Камнев поделились своим отношением к кандидатам в депутаты Законодательного собрания региона, имеющим погашенную судимость.

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«Я бы не стал абсолютизировать этот процесс. [...] У нас [представителей КПРФ] есть серьезные основания не доверять судебной системе. Сейчас идет уголовное преследование Владимира Бессонова — это бывший депутат Госдумы, с него была снята неприкосновенность. Мы считаем, что это совершенно политическое действо», — пояснил Юрий Афонин в ходе пресс-конференции в пензенском «Сталинском центре» в среду, 23 августа.

По его словам, то, что кандидаты в депутаты не скрывают отдельных фактов из своей жизни, свидетельствует об их моральных качествах.

Юрий Афонин добавил, что кандидатов с судимостью должно быть как можно меньше. Вместе с тем он обратил внимание на то, что само по себе ее отсутствие не может служить гарантией честности политика в будущем.

«Я из этого не стал бы делать какие-то выводы, потому что лучше заранее знать и предугадать, чем представители действующей власти говорят: «Какие мы хорошие и сильные», а потом пачками садятся за решетку губернаторы, вице-губернаторы и так далее», — подытожил зампред ЦК КПРФ.

В свою очередь Георгий Камнев высказал мнение, что кандидат в депутаты регионального парламента Виктор Хомец, который имеет погашенную судимость за оскорбление представителя власти, был наказан «для статистики».

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«Известно, как правоохранительные органы у нас работают — чем больше палочек срубят, тем больше звездочек будет на погонах. […] Что касается второго случая [кандидат от КПРФ Александр Луговкин имеет погашенную судимость по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»], то этот эпизод был в 1995–1996 годах. Мы считаем, что этот человек на самом деле невиновен. Объективное вменение было. Он работал на предприятии и фактически понес наказание за все предприятие, хотя не был там руководителем», — пояснил первый секретарь пензенского обкома КПРФ.

Он добавил, что эти кандидаты, как и другие, пользуются заслуженным уважением среди коллег и людей, которым они помогают в рамках партийной работы.

«У нас список очень хороший. Это все замечательные люди, за которых мы несем ответственность, готовы их защищать и бороться за них так же, как и они готовы бороться за результаты и за партию», — резюмировал Георгий Камнев.