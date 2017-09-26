В Пензе началась первая сессия Заксобрания шестого созыва Политика

Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Первая организационная сессия Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва стартовала во вторник, 26 сентября.

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Сессию открыл губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Позвольте выразить уверенность в том, что взаимодействие с правительством Пензенской области будет таким же плодотворным, […] что вы будете также активно работать, принимать законы Пензенской области, которые будут направлены социально-экономическое развитие, социальную защиту наших граждан», — сказал он, обратив особое внимание на выполнение наказов избирателей.

После этого депутат Сергей Егоров сообщил, что из 36 избранных депутатов на первую сессию прибыло 33, а также огласил имена приглашенных.

Затем слово было передано председателю оргкомитета по подготовке к первой сессии регионального парламента депутату Василию Чернышеву, которому было поручено проведение заседания.

Председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков доложил об итогах выборов депутатов Законодательного собрания региона шестого созыва.

Он также пожелал народным избранникам успехов в законотворческой деятельности на благо Пензенской области и реализации всех намеченных планов.

В ходе двух первых вопросов были выбраны члены счетной комиссии и секретариата Заксобрания области.

Так, в состав счетной комиссии вошли депутаты Георгий Камнев от КПРФ, Александр Ломовцев от «Единой России» и Валерий Плахута от «Справедливой России».

В секретариат были избраны Александр Васильев от ЛДПР, Владимир Кириллов и Михаил Лисин от «Единой России».