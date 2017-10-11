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Уроженец Пензы назначен врио вице-губернатора Самарской области

11:50 | 11.10.2017 | Политика

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Самара, 11 октября 2017. PenzaNews. Уроженец Пензы Андрей Когтев назначен временно исполняющим обязанности вице-губернатора Самарской области – полномочного представителя главы региона при президенте России и правительстве РФ со среды, 11 октября.

Уроженец Пензы назначен врио вице-губернатора Самарской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее постановление накануне подписал врио губернатора Дмитрий Азаров.

Как отмечается в тексте документа, Андрей Когтев будет занимать данный пост до сформирования нового состава правительства Самарской области, которое в конце сентября ушло в отставку.

Когтев Андрей Викторович родился в Пензе 28 января 1962 года.

В 1984 году окончил юридический факультет Куйбышевского университета, в 1998 году — Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».

В 1979–1980 годах — рабочий Авиационного института в Куйбышеве.

В 1980 году трудился инструктором-методистом областного совета спортивного общества «Динамо».

В 1980–1982 годах проходил службу в Вооруженных силах.

В 1983–1988 годах — инструктор, заместитель заведующего отделом куйбышевского горкома ВЛКСМ, инструктор орготдела обкома ВЛКСМ.

В 1988–1989 годах — заместитель директора центра внедрения «Арсенал» в Куйбышеве.

В 1989 году работал директором производственно-коммерческого центра «Самимпекс» в Самаре.

В 1989–1990 годах — заместитель председателя правления «Волгоинкомбанка».

В 1990–1997 годах — председатель правления «Волго-камского коммерческого банка» в Самаре.

В 1997–1998 годах — президент, первый заместитель председателя правления «Газбанка» в Самаре.

В 1998–2000 годах — президент «Волго-камского коммерческого банка».

В июле 2000 года был назначен главным федеральным инспектором по Самарской области.

В 2006– 2009 годах — представитель президента РФ в квалификационной коллегии судей Самарской области.

В 2006—2015 годах работал в структурах «Росатома», Минспорта России.
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