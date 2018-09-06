Полиция готова обеспечить безопасность в Пензенской области на выборах 9 сентября Политика

Пенза, 6 сентября 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции готовы обеспечить безопасность во время проведения дополнительных выборов депутатов представительных органов в Спасском и Тамалинском районах Пензенской области в предстоящее воскресенье, 9 сентября. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления МВД РФ.

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«В указанных муниципальных образованиях для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на пяти избирательных участках будут задействованы 12 полицейских, 20 сотрудников Росгвардии, а также представители добровольных народных дружин», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что принять участие в выборах приглашены 1 тыс. 420 избирателей.