В Пензе дольщик из числа сотрудников жилинспекции скрыл факт покупки квартиры Политика

Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Один из государственных служащих Госжистройтехинспекции Пензенской области, представляя сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год, не указал траты на приобретение объекта долевого строительства — трехкомнатной квартиры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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В областном надзорном ведомстве добавили, что также четверо начальников отделов управления не указали данные о некоторых счетах, открытых в банках или других кредитных организациях.

«По результатам проверки прокурором области [Натальей Канцеровой] в адрес и.о. начальника управления [государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области Александра Киндаева] внесено представление, которое находится на рассмотрении», — пояснили в пресс-службе.