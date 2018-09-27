В Пензе Иван Белозерцев и Шухрат Абдурахманов подписали соглашение о сотрудничестве Политика

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и хоким Андижанской области Узбекистана Шухрат Абдурахманов подписали протокол о намерениях по развитию сотрудничества между регионами в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе торжественной церемонии, состоявшейся в Пензе в четверг, 27 сентября, Иван Белозерцев отметил, что у каждой страны и региона есть опыт, который может быть интересен другим.

«Пензенская область сегодня успешно развивается по многим направлениям промышленности, бизнеса и сельского хозяйства. Я уверен, что вы имеете общее представление о возможностях наших предприятий. В регионе идет интенсивное производство зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также сахарной свеклы с последующей переработкой ее в сахар высокого качества. Активно развиваются кондитерский, биомедицинский, швейный и мебельный кластеры. Можно найти много точек соприкосновения», — сказал глава региона.

В свою очередь Шухрат Абдурахманов отметил, что Андижанская область является одним из наиболее густонаселенных и экономически развитых регионов Узбекистана.

«Налажено машиностроение и автомобилестроение, развито хлопководство, работает большое количество сельскохозяйственных предприятий. Давайте сотрудничать и совместно развиваться», — уточнил он.

Хоким Андижанской области добавил, что узбекскую сторону интересует также сотрудничество в сфере образования и медицины, и пригласил делегацию Пензенской области нанести ответный рабочий визит, сообщает пресс-служба правительства региона.