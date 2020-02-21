Белозерцев в Тольятти примет участие в заседании под председательством Комарова Политика

Тольятти, 21 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев примет участие в заседании совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе, которое пройдет в Тольятти в пятницу, 21 февраля.

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Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, заседание, главной темой которого станет развитие детско-юношеского спорта и физкультуры, проведет полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Также программой предусмотрено посещение технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

Помимо этого, члены совета смогут поддержать команды регионов округа в ходе турнира по баскетболу на призы полномочного представителя президента России в ПФО, который проходит в Тольятти 21 и 22 февраля. Пензу на соревнованиях представляют воспитанники спортшколы №1.