EN
17:02:47 Пятница, 21 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Белозерцев в Тольятти примет участие в заседании под председательством Комарова

11:16 | 21.02.2020 | Политика

Печать

Тольятти, 21 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев примет участие в заседании совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе, которое пройдет в Тольятти в пятницу, 21 февраля.

Белозерцев в Тольятти примет участие в заседании под председательством Комарова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, заседание, главной темой которого станет развитие детско-юношеского спорта и физкультуры, проведет полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Также программой предусмотрено посещение технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

Помимо этого, члены совета смогут поддержать команды регионов округа в ходе турнира по баскетболу на призы полномочного представителя президента России в ПФО, который проходит в Тольятти 21 и 22 февраля. Пензу на соревнованиях представляют воспитанники спортшколы №1.

Новости партнеров
Читайте также
Жителя Пензы будут судить за распространение порнографии В Пензе пройдет чемпионат по рукопашному бою
В Пензе женщина получит компенсацию в 10 тыс. рублей за сорвавшийся из-за пристава отпуск Житель Пензы обвиняется в убийстве сына
В Пензенской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе «Ростелеком» завершил I этап создания оптической инфраструктуры для «Пензенского ОРТПЦ»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама