Первые заявки из Пензенской области поступили на конкурс «Лидеры России. Политика» Политика

Пенза, 6 марта 2020. PenzaNews. Первые заявки на всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика», регистрация участников которого стартовала 25 февраля и продлится до 16 марта, поступили из всех регионов страны, в том числе из Пензенской области.

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Их общее число превысило 20 тыс.

Как сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, в топ-5 регионов по количеству участников на данный момент входят Москва — представители столицы подали 3 тыс. 634 заявки, что составляет 17,9%, Санкт-Петербург — 1 тыс. 177 (5,8%), Московская область — 1 тыс. 157 (5,7%), Свердловская область — 1 тыс. 76 (5,3%) и Башкирия — 751 (3,7%).

Среди федеральных округов лидирует Центральный. На регионы ЦФО в настоящее время приходится 32,3% всех конкурсантов.

Приволжский федеральный округ занимает второе место. ПФО представляют 18,5% участников, прошедших регистрацию.

Рейтинг активности регионов Приволжского федерального округа возглавляет Республика Башкортостан. На долю этого субъекта РФ приходится 20% заявок, поданных в ПФО. Далее следуют Нижегородская область — 13,6%, Татарстан — 13,4%, Самарская область — 11,6%, Пермский край — 8,2%, Саратовская область — 6,1%, Оренбургская — 4,9%, Чувашия — 4,2%, Удмуртия — 4,2%, Пензенская область и Мордовия — по 3,2%, Ульяновская область — 2,7%, Кировская — 2,5%, Марий Эл — 2,2%.

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Объявлен конкурс «Лидеры России. Политика»

Конкурс «Лидеры России. Политика» проводится впервые. Его целью является выявление перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности.

К участию допускаются граждане России в возрасте от 21 года до 55 лет, имеющие среднее профессиональное или законченное высшее образование.

Ожидается, что по итогам отборочных этапов в финал пройдут до 500 человек.

Победители станут слушателями образовательной программы по развитию общественно-политических лидеров, реализуемой мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей» и получат возможность общения с наставниками конкурса.