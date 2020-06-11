Путин проведет рабочую встречу с Белозерцевым в режиме видеосвязи Политика

Пенза, 11 июня 2020. PenzaNews. Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым в режиме видеосвязи в четверг, 11 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По его словам, также на четверг запланированы несколько международных телефонных разговоров и совещание с членами Совета безопасности.

Отвечая на вопрос о том, как долго президент России будет проводить совещания в онлайн-формате и когда его работа вернется в обычный режим, Дмитрий Песков сказал, что «это время не за горами».

Он отметил, что конкретной даты нет — это будет зависеть от решения главы государства.

«Конечно, такой формат не способен полностью заменить обычный режим работы, и, наверное, в этом нет необходимости, но какие-то элементы, конечно, с точки зрения оптимизации, совершенствования работы, экономии времени наверняка будут использоваться», — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.