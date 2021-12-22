Валерий Беспалов покидает правительство Пензенской области Политика

Пенза, 22 декабря 2021. PenzaNews. Врио заместителя председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов покидает занимаемый пост.

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«Сегодня мой крайний день работы в правительстве Пензенской области. 8 лет государственной службы прошли. Спасибо всем, кто был рядом все эти годы», — написал чиновник в своем аккаунте в соцсети Instagram в среду, 22 декабря.

Валерий Беспалов занял пост заместителя председателя правительства Пензенской области в январе 2014 года, когда регион возглавлял Василий Бочкарев.

Затем сохранил за собой эту должность во вновь сформированном 1 декабря 2015 года губернатором Иваном Белозерцевым правительстве региона.

В команде Олега Мельниченко, который стал руководителем Пензенской области в марте 2021 года, Валерий Беспалов являлся временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства. На него была возложена координация вопросов развития промышленности, инновационной политики, цифрового развития, информационных технологий, социально-экономического развития, инвестиционной политики и агропромышленной политики.

В июле Олег Мельниченко объявил о перераспределении полномочий между зампредами облправительства. Валерию Беспалову было поручено курировать министерство промышленности, экономики и инновационной политики и Минсельхоз, а также работу ряда учреждений, в их числе «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов», «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», «Корпорация развития Пензенской области», «Областной агропромышленный холдинг», «Центр кластерного развития» и другие.