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Олег Мельниченко и Син Хон Чхоль обсудили развитие сотрудничества Пензенской области и КНДР

11:23 | 20.06.2025 | Политика

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Санкт-Петербург, 20 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и чрезвычайный и полномочный посол Корейской Народно-Демократической Республики в РФ Син Хон Чхоль (Shin Hong Chul) обсудили развитие сотрудничества региона и КНДР в ходе встречи, состоявшейся на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Олег Мельниченко и Син Хон Чхоль обсудили развитие сотрудничества Пензенской области и КНДР

Фото: T.me/omelnichenko

«Обсудили с чрезвычайным и полномочным послом Корейской Народной Демократической Республики в РФ варианты сотрудничества Пензенской области с КНДР. Товарищ Син Хон Чхоль подчеркнул, что эта встреча состоялась в знаковый день. Ровно год назад лидеры наших государств Владимир Владимирович Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Договор включает также развитие межрегионального взаимодействия», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 19 июня.

«Говоря о дружбе, которая связывает граждан наших стран, Син Хон Чхоль упомянул о своих соотечественниках, участвующих в боевых действиях на российской границе. Мы бесконечно признательны корейским товарищам за их вклад в отражение вооруженного вторжения укронацистов на территорию Курской области, где отважно сражались пензенцы. Будем рады приезду делегации из КНДР, чтобы наши друзья могли на месте оценить перспективные направления для совместной работы», — добавил губернатор Пензенской области.


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