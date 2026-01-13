Дмитрий Сагайдачный назначен и.о. министра по тарифному регулированию и госзакупкам Пензенской области Политика

Пенза, 13 января 2026. PenzaNews. Дмитрий Сагайдачный, который до настоящего времени занимал должность первого заместителя министра ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, назначен исполняющим обязанности министра по тарифному регулированию и государственным закупкам региона. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«На сегодняшнем заседании правительства Пензенской области представил руководителя нового регионального министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам. Исполняющим обязанности министра назначен Дмитрий Игоревич Сагайдачный, ранее занимавший должность первого замминистра ЖКХ и ГЗН Пензенской области. Мы продолжаем назначать на руководящие посты людей, которые являются выходцами из наших ведомств и хорошо знакомы со всеми нюансами работы на разных ее этапах», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 13 января.

Он добавил, что Дмитрий Сагайдачный имеет два высших образования — юридическое и экономическое.

«С 2013 по 2021 годы занимал различные должности в управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, в 2021-2022 годах — в региональном департаменте по регулированию тарифов и энергосбережению. В 2022 году возглавлял управление регулирования тарифов и энергетики министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области», — напомнил Олег Мельниченко.

Губернатор отметил, что Дмитрию Сагайдачному предстоит трудиться на непростом и очень ответственном направлении.

«Пожелаем ему успехов», — подытожил глава региона.