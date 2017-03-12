14:40:47 Воскресенье, 12 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ «ВолгаИнтерМедиа» опровергает лживую информацию в СМИ о ее деятельности

В поселке Монтажном прошел концерт в поддержку строительства Спасского собора

09:26 | 12.03.2017 | Религия

Печать

Пенза, 12 марта 2017. PenzaNews. Благотворительный концерт в поддержку восстановления Спасского кафедрального собора состоялся в структурном подразделении «Маяковский» центра культуры и досуга Пензы в минувшую субботу, 11 марта.

В поселке Монтажном прошел концерт в поддержку строительства Спасского собора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Перед началом мероприятия жители поселка Монтажный смогли внести пожертвования, опустив купюры в специальный ящик, установленный в холле.

На сцене в этот вечер была показана концертная программа, подготовленная при поддержке управления культуры Пензы.

Среди тех, кто пришел поддержать благотворительное мероприятие, были вице-мэр Владимир Попков, глава администрации Железнодорожного района Пензы Олег Денисов и настоятель храма Дмитрия Донского протоиерей Василий Кочетков, сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
«Снежана-Котельники» обыграла «Лагуну-УОР» из Пензы со счетом 3:1 Гости пензенской областной библиотеки увидят то, что обычно скрыто от их глаз
Житель Лунинского района подозревается в краже бытовой техники Мэр Пензы поздравил работников уголовно-исполнительной системы с праздником
В Пензе жители двух домов на проспекте Победы выбрасывают мусор из окон Трое пензенцев принимают участие в сборе команды РФ по велоспорту-ВМХ
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама