В поселке Монтажном прошел концерт в поддержку строительства Спасского собора Религия Пенза, 12 марта 2017. PenzaNews. Благотворительный концерт в поддержку восстановления Спасского кафедрального собора состоялся в структурном подразделении «Маяковский» центра культуры и досуга Пензы в минувшую субботу, 11 марта. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Перед началом мероприятия жители поселка Монтажный смогли внести пожертвования, опустив купюры в специальный ящик, установленный в холле. На сцене в этот вечер была показана концертная программа, подготовленная при поддержке управления культуры Пензы. Среди тех, кто пришел поддержать благотворительное мероприятие, были вице-мэр Владимир Попков, глава администрации Железнодорожного района Пензы Олег Денисов и настоятель храма Дмитрия Донского протоиерей Василий Кочетков, сообщает пресс-служба мэрии. Нашли ошибку в тексте?

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