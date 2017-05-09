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В Пензе сотрудникам епархии расскажут о взаимодействии с муниципальными учреждениями

11:54 | 09.05.2017 | Религия

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Пенза, 9 мая 2017. PenzaNews. Мастер-класс для сотрудников отдела социального служения и милосердия Пензенской епархии, помощников благочинных по социальной работе и соцработников храмов состоится в предстоящий четверг, 11 мая.

В Пензе сотрудникам епархии расскажут о взаимодействии с муниципальными учреждениями

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Тренинг, который пройдет в пензенской духовной семинарии, проведет заведующая отделением социальной и молодежной работы, старший преподаватель кафедры социальной работы Православного Свято-Тихоновского университета, член коллегии синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ирина Соловьева.

Ожидается, что в ходе мастер-класса будут рассмотрены новые методы и приемы социальной работы церкви во взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями, а также основные сложности в работе и способы их решения, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.
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