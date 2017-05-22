В Пензе установлен купол на храме-усыпальнице при Успенском соборе Религия Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил крест и купол храма-усыпальницы в честь великомученика Димитрия Солунского при Успенском кафедральном соборе в Пензе. Фото: И. Школин, Пензенская-епархия.рф Церемония, после которой купол был установлен на здании, состоялась в минувшее воскресенье, 21 мая. По окончании богослужения на месте погребения архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима (Тихонова) и архиепископа Феодосия (Погорского) владыка поздравил собравшихся священнослужителей и прихожан со знаменательным событием. Митрополит выразил надежду, что ко дню памяти владыки Серафима (Тихонова), 3 июля, строительные работы будут полностью завершены, сообщает пресс-служба епархии. Нашли ошибку в тексте?

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