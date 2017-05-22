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В Пензе установлен купол на храме-усыпальнице при Успенском соборе

15:31 | 22.05.2017 | Религия

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Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил крест и купол храма-усыпальницы в честь великомученика Димитрия Солунского при Успенском кафедральном соборе в Пензе.

В Пензе установлен купол на храме-усыпальнице при Успенском соборе

Фото: И. Школин, Пензенская-епархия.рф

Церемония, после которой купол был установлен на здании, состоялась в минувшее воскресенье, 21 мая.

По окончании богослужения на месте погребения архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима (Тихонова) и архиепископа Феодосия (Погорского) владыка поздравил собравшихся священнослужителей и прихожан со знаменательным событием.

Митрополит выразил надежду, что ко дню памяти владыки Серафима (Тихонова), 3 июля, строительные работы будут полностью завершены, сообщает пресс-служба епархии.
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