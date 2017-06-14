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Александр Еремкин призвал бизнесменов брать пример с меценатов XVIII–XIX веков

14:22 | 14.06.2017 | Религия

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Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Александр Еремкин, который также возглавляет штаб по воссозданию Спасского кафедрального собора, призвал предпринимателей брать пример с меценатов XVIII–XIX веков.

Александр Еремкин призвал бизнесменов брать пример с меценатов XVIII–XIX веков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я иногда их [современных бизнесменов] критикую, XVIII–XIX века привожу в пример, когда до 80% своих доходов перечисляли в качестве пожертвований, а у наших больше 3% не видели. Говорю: «Берите пример с того, как было раньше», — сказал Александр Еремкин в ходе пресс-конференции, посвященной восстановлению храма, которая состоялась в Пензенской епархии в среду, 14 июня.

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Вице-спикер регионального парламента напомнил, что жертвователям выдается сертификат мецената, которым, по его словам, многие предприниматели гордятся и размещают его в своих кабинетах на видном месте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с начала 2017 года жители Пензенской области пожертвовали на восстановление Спасского кафедрального собора 8,5 млн. рублей. Эти денежные средства будут потрачены на строительные работы на колокольне.

В целом в строительство храма вложено 600 млн. рублей.
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