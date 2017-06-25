Валерий Савельев поздравил мусульман Пензы со священным праздником Ураза-байрам Религия

Пенза, 25 июня 2017. PenzaNews. Глава города Пензы Валерий Савельев поздравил мусульман с завершением месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам, который выпадает на воскресенье, 25 июня.

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Он отметил, что этот праздник символизирует духовное очищение, созидание, верность традициям предков, стремление к самосовершенствованию, отказу от лжи и злословия, конфликтов и ссор, а также к свершению добрых дел.

«Он заключает в себе общечеловеческие ценности и качества, которые одинаково дороги людям всех конфессий и национальностей — щедрость и радушие, доброту и справедливость, готовность помогать близким», — сказал Валерий Савельев.

Глава города обратил внимание на то, что мусульманская община Пензы активно участвует в общественной жизни и вносит значительный вклад в поддержание межнационального согласия.

«Уверен, что и впредь на пензенской земле между нашими народами будет царить атмосфера дружбы и взаимопонимания, и все вместе мы будем способствовать процветанию и развитию Сурского края. Пусть светлый праздник Ураза-байрам принесет в каждый дом тепло и радость, взаимопонимание, спокойствие, благополучие и достаток. Я искренне желаю всем вам мира и любви, здоровья и счастья, успехов в делах! Пусть Всевышний хранит вас и ваших близких!» — цитирует Валерия Савельева пресс-служба гордумы.