Под Пензой пройдет межрегиональный слет православной молодежи Религия

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Межрегиональный слет православной молодежи пройдет на базе оздоровительного лагеря «Звездочка» в Бессоновском районе Пензенской области с 8 по 11 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Одной из основных задач мероприятия, получившего название «Православная Сура», является активизация молодежной работы в приходах епархий РПЦ.

Программой слета предусмотрены мастер-классы, семинары, диспуты на актуальные темы, концерты и соревнования.

Предполагается, что один из семинаров будет посвящен молодежной миссии в соцсетях. По данной теме выступит руководитель информационной службы молодежного отдела Московской городской епархии Максим Соколов.

Писатель Вера Куприянова расскажет о клубе знакомств для православных на примере объединения, действующего при храме Успения Божией Матери в Москве.

Еще одним гостем слета станет руководитель отдела религиозного образования и катехизации Кинельской епархии, создатель проекта «Киберпоп ТВ» протоиерей Андрей Федосов.

Как сообщается в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте», священники научат участников слета, как выслушать, утешить и вдохновить молодого человека в сложной ситуации.