В Пензе в годовщину со дня смерти протоиерея Василия Заводчикова прошла панихида Религия

Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил панихиду по скончавшемуся 10 лет назад митрофорному протоиерею Василию Заводчикову в храме-часовне во имя преподобного Сергия Радонежского на Ново-Западном кладбище в среду, 28 февраля.

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Ему сослужили митрофорный протоиерей Сергий Лоскутов, настоятель Успенского кафедрального собора, протоиерей Сергий Шумилов, настоятель храма-часовни во имя преподобного Сергия Радонежского, протоиерей Василий Кочетков, настоятель храма в честь благоверного князя Димитрия Донского, иерей Сергий Червяков, иереи Виктор Сторожев и Роман Жирнов, а также протодиакон Дионисий Сушко.

Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением протоиерея Владимира Ольхова.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, по окончании заупокойного богослужения митрополит обратился к собравшимся со словом проповеди.

Заводчиков Василий Игнатьевич родился в селе Турдаки в 1924 году.

Окончил Московский сельскохозяйственный и Пензенский педагогический институты, работал учителем.

В 1957 году в Саратове был рукоположен во диакона.

В 1960 году окончил ленинградскую духовную семинарию, в 1972 году — Московскую духовную академию.

С 1965 года служил в Митрофановском храме Пензы, с 1978 года — в Успенском кафедральном соборе.

В 1980 году был возведен в сан протоиерея.

В 2007 году удостоен святейшим патриархом Московским и всея Руси Алексием ордена преподобного Серафима Саровского III степени.

Скончался на 84-м году жизни 29 февраля 2008 года.

Похоронен за алтарем храма Сергия Радонежского на Ново-Западном кладбище Пензы.