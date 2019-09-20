Краеведы заинтересовались находкой на месте строительства здания прокуратуры в Кузнецке Религия

Кузнецк, 20 сентября 2019. PenzaNews. Члены кружка «Кузнецкий краевед» заинтересовались фрагментом фундамента постройки, который обнаружен после вскрытия грунта при устройстве котлована для здания прокуратуры Кузнецка Пензенской области, подготовка к возведению которого началась в сентябре.

Фото: Kuzneparhia.ru, Юрий Царев

Своими силами они обследовали раскоп. Краеведы сделали фотографии, собрали артефакты, составили схему расположения фрагментов фундамента.

Как сообщает пресс-служба Кузнецкой епархии, на месте работ ранее располагалась Соборная площадь. В центре нее с 1800 по 1818 годы шло строительство церкви Пресвятой Богородицы.

Краеведы предположили, что на месте возведения здания прокуратуры ранее находился первый каменный храм города. В дальнейшем предстоит работа по сбору доказательств.