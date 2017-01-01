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В зоопарке Пензы бурые медведи переведены в новый вольер

09:45 | 01.01.2017 | Общество

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Пенза, 1 января 2017. PenzaNews. Бурые медведи переведены в новый вольер, который обустроен в пензенском зоопарке на территории, получившей название «Медвежий угол».

В зоопарке Пензы бурые медведи переведены в новый вольер

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации зверинца, животные были переселены в последние дни 2016 года — вслед за тем, как новоселье отпраздновал белый медведь.

«И вот теперь уже все косолапые соседи осваиваются на новом месте, а сотрудники зоопарка приглашают посмотреть на наших новоселов. Приходите к нам в эти праздничные новогодние дни», — отметили в учреждении.

1 января 2017 года вход в пензенский зоопарк является бесплатным. В рамках ежегодной акции осмотреть коллекцию животных и птиц можно до 17.00, при этом пропуск гостей на территорию учреждения будет завершен в 16.00.

В дни новогодних праздников зоопарк Пензы будет работать без выходных. Продажу билетов планируется осуществлять с 9.00 до 16.00, а закрываться двери зверинца будут в 17.00.
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