В Пензе чиновники решили спросить у жителей, как повысить рождаемость Общество

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Минздрав Пензенской области инициировал проведение онлайн-опроса среди жителей на тему проблем демографии.

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Всем желающим на сайте ведомства предлагается ответить на вопрос: «Какие меры необходимо принять, чтобы повлиять на увеличение рождаемости населения, а также, что по Вашему мнению, сдерживает рождение детей?»

Опрос будет проводиться до 1 февраля. Принять участие в нем может любой житель Пензенской области, независимо от пола, возраста, национальности и социального положения. При этом предполагается ответ в свободной форме.

«Это могут быть абсолютно любые пожелания, замечания, комментарии и, конечно же, предложения, высказываемые анонимно, но по теме. Просим население откликнуться на наш призыв и активно участвовать в осуждении серьезной проблемы. По истечении обозначенного срока все предложения будут обобщены и вынесены на уровень правительства Пензенской области для принятия управленческих решений», — прокомментировали в пресс-службе Минздрава региона.