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В Пензе 28 января состоится фестиваль авторской песни «Большая медведица»

10:37 | 20.01.2017 | Общество

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Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. IV фестиваль авторской песни «Большая медведица» пройдет в пензенском доме молодежи в субботу, 28 января.

В Пензе 28 января состоится фестиваль авторской песни «Большая медведица»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов, мероприятие организовано в рамках молодежного экологического проекта «Зеленая волна: новые горизонты», призванного прививать чувство бережного отношения к природе родного края.

«Сохранение природы, возрождение культуры невозможно без общественного участия. Фестиваль «Большая медведица» должен явиться значимым региональным мероприятием, которое объединит людей, неравнодушных к сохранению родной природы», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что фестиваль проводится под патронажем почетного председателя областного отделения Русского географического общества, космонавта Александра Самокутяева и главы попечительского совета реготделения РГО, губернатора Ивана Белозерцева.

Вход на концерт является свободным.
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