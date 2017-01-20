В Пензе 28 января состоится фестиваль авторской песни «Большая медведица» Общество Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. IV фестиваль авторской песни «Большая медведица» пройдет в пензенском доме молодежи в субботу, 28 января. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов, мероприятие организовано в рамках молодежного экологического проекта «Зеленая волна: новые горизонты», призванного прививать чувство бережного отношения к природе родного края. «Сохранение природы, возрождение культуры невозможно без общественного участия. Фестиваль «Большая медведица» должен явиться значимым региональным мероприятием, которое объединит людей, неравнодушных к сохранению родной природы», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что фестиваль проводится под патронажем почетного председателя областного отделения Русского географического общества, космонавта Александра Самокутяева и главы попечительского совета реготделения РГО, губернатора Ивана Белозерцева. Вход на концерт является свободным. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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