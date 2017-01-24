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Иван Белозерцев предложил оборудовать в Пензе подсветкой несколько пешеходных переходов

15:08 | 24.01.2017 | Общество

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Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил в качестве эксперимента, направленного на снижение количества ДТП, рассмотреть возможность оборудования в региональном центре несколько пешеходных переходов подсветкой.

Иван Белозерцев предложил оборудовать в Пензе подсветкой несколько пешеходных переходов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Давайте сделаем 2–3 пешеходных перехода с подсветкой, идущей из асфальта», — предложил он в ходе оперативного совещания в облправительстве во вторник, 24 января.

По его словам, это должно стать некой изюминкой Пензы.

Где именно могут быть размещены такие переходы, глава региона при этом не уточнил.

В настоящее время технология подсветки зон для пешеходов активно внедряется в ряде городов России. Так, с начала года в Москве на пяти переходах на опорах, расположенных над проезжей частью, были установлены светодиодные лампочки, которые меняют цвет в зависимости от сигнала светофора. Дополнительную подсветку получили и сами знаки перехода — они ярко мигают, привлекая внимание водителей.

Как ожидается, такое решение позволит сократить количество нарушений правил дорожного движения и аварий, в том числе с летальным исходом.

Согласно официальным данным, в США и странах Европы, где подобная подсветка уже действует, число ДТП на перекрестках уменьшилось в среднем на 40%.
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