Пензу ждут морозы Общество

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Резкое понижение температуры воздуха ожидается в Пензе в ближайшее время.

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На смену теплому и влажному воздуху придут морозы без существенных осадков, вызванные антициклоном.

Если в настоящее время в Пензе столбик термометра опустился до -6ºС, то в предстоящий четверг, 26 января, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, упадет до -20ºС.

В ночь на пятницу морозы, как ожидается, окрепнут до -25ºС, при этом днем будет заметно теплее — примерно -15ºС. В субботу температура воздуха будет колебаться от -20ºС ночью до -15ºС днем.

В связи с ожидаемым похолоданием и.о. мэра Пензы Сергей Волков поручил главам администраций районов вместе с представителями управляющих компаний провести рейды по дворовым территориям, а директору МУП «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову — еще раз проинспектировать состояние тротуаров и пешеходных переходов.

Кроме того, начальнику социального управления Пензы Ирине Федониной дано поручение организовать обследование камер теплотрасс, подвалов и других мест, где возможно пребывание бездомных, с целью оказания им необходимой помощи.