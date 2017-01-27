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Две семьи выразили желание разместиться в пункте временного пребывания в Пензе

12:58 | 27.01.2017 | Общество

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Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Две семьи, в квартирах которых пока не тепла, выразили желание разместиться в пункте временного пребывания, организованном на базе санатория имени В.В. Володарского в Пензе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев, докладывая о ходе ремонтных работ на теплосетях на совещании в региональном правительстве в пятницу, 27 января.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В одной — двое детей, в другой — один ребенок. Они обеспечены транспортом», — сказал глава администрации Пензы.

Он пояснил, что к настоящему времени социальные работники обошли около 300 адресов, в том числе места проживания неблагополучных семей и инвалидов, чтобы выяснить, какая помощь им необходима в связи со сложившейся ситуацией.
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