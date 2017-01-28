В Пензе полицейские помогли родственникам, разлучившимся 43 года назад, найти друг друга Общество

Пенза, 28 января 2017. PenzaNews. Пензенские полицейские помогли жителю Благовещенска Павлу Сарычеву отыскать дядю, связь с которым была утрачена 43 года назад.

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«Гражданин по просьбе матери занимался поисками ее брата, с которым был потерян контакт с 1973 года: до этого момента родственники переписывались. Павел Сарычев направил обращение в УМВД России по Пензенской области с просьбой оказать помощь в поисках дяди, указав его фамилию, имя и отчество, а также предположительный год рождения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства.

В полиции уточнили, что оперуполномоченные управления уголовного розыска установили всех жителей Пензенской области, чьи данные подходили под сведения, содержавшиеся в обращении.

«Один из этих граждан, проживающий в Пензе, подтвердил полицейским, что действительно утратил связь с сестрой, проживающей на Дальнем Востоке. Сотрудники УМВД передали инициаторам розыска контактные данные родственника. И всего через пять дней после того, как обращение из Благовещенска было отправлено в полицию Пензенской области, между братом и сестрой состоялся первый за последние 43 года телефонный разговор», — добавили в пресс-службе.

В управлении МВД по Пензенской области сказали, что в адрес начальника ведомства Юрия Рузляева от Павла Сарычева поступило письмо с благодарностью.

«Наша семья выражает огромную благодарность за помощь! Спасибо за это доброе дело!» — цитирует текст письма пресс-служба ведомства.