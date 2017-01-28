12:16:57 Суббота, 28 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе полицейские помогли родственникам, разлучившимся 43 года назад, найти друг друга

10:22 | 28.01.2017 | Общество

Печать

Пенза, 28 января 2017. PenzaNews. Пензенские полицейские помогли жителю Благовещенска Павлу Сарычеву отыскать дядю, связь с которым была утрачена 43 года назад.

В Пензе полицейские помогли родственникам, разлучившимся 43 года назад, найти друг друга

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Гражданин по просьбе матери занимался поисками ее брата, с которым был потерян контакт с 1973 года: до этого момента родственники переписывались. Павел Сарычев направил обращение в УМВД России по Пензенской области с просьбой оказать помощь в поисках дяди, указав его фамилию, имя и отчество, а также предположительный год рождения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства.

В полиции уточнили, что оперуполномоченные управления уголовного розыска установили всех жителей Пензенской области, чьи данные подходили под сведения, содержавшиеся в обращении.

«Один из этих граждан, проживающий в Пензе, подтвердил полицейским, что действительно утратил связь с сестрой, проживающей на Дальнем Востоке. Сотрудники УМВД передали инициаторам розыска контактные данные родственника. И всего через пять дней после того, как обращение из Благовещенска было отправлено в полицию Пензенской области, между братом и сестрой состоялся первый за последние 43 года телефонный разговор», — добавили в пресс-службе.

В управлении МВД по Пензенской области сказали, что в адрес начальника ведомства Юрия Рузляева от Павла Сарычева поступило письмо с благодарностью.

«Наша семья выражает огромную благодарность за помощь! Спасибо за это доброе дело!» — цитирует текст письма пресс-служба ведомства.
Актуальное
Читайте также
Александр Галкин назначен главврачом каменской больницы, белинскую возглавил Андрей Панин Двое пензенских борцов участвуют в сборе в Саранске
Осужден пьяный тракторист из Тамалы, пойманный за вождением без прав Житель Николаевки подозревается в краже 4 насосов для системы отопления из здания пилорамы
В Пензе для восстановления теплоснабжения организована работа дополнительных бригад Вратарь пензенского «Дизеля» претендует на участие в «Турнире пяти наций»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама