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В Кузнецке стартовал прием работ на конкурс «Мир заповедной природы»

16:35 | 30.01.2017 | Общество

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Кузнецк, 30 января 2017. PenzaNews. Прием работ для участия в I туре конкурса детского творчества «Мир заповедной природы» стартовал в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке стартовал прием работ на конкурс «Мир заповедной природы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем могут принять участие дети в возрасте от 7 до 17 лет.

Конкурс проводится по трем направлениям.

Рисунки могут быть посвящены животным, растениям или местности, где проживают дети, а также находящимся поблизости особо охраняемым природным территориям Пензенской области.

Фотографии должны отображать ландшафт, животный и растительный мир Пензенской области. Снимки могут быть как черно-белыми, так и цветными. Обязательным условием является наличие электронного варианта каждой фотографии.

На конкурс экологических буклетов принимаются работы на следующие темы: «Чистая вода — здоровое будущее», «Птичий мир Пензенского края», «Сохраним наши леса от пожаров», «Заповедная сказка», «Сделаем мир красивее и добрее». Приветствуются самостоятельно придуманные сюжеты, а также фотографии и рисунки, сделанные автором. Снимки и рисунки из Интернета жюри рассматривать не будет.

Каждый участник может представить до трех работ.

Заявки будут приниматься до 13 февраля в библиотеке-экоцентре, сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка.
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