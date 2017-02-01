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В Пензу из Мордовии вернули 81 кг мясной продукции без документов

09:23 | 01.02.2017 | Общество

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Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Мясная продукция массой 81 кг, которую везли на продажу в Мордовию без ветеринарных сопроводительных документов, возвращена в Пензу.

В Пензу из Мордовии вернули 81 кг мясной продукции без документов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На посту ДПС, расположенном на 313 км автодороги «Нижний Новгород — Саратов», была задержана автомашина марки «Hyundai», перевозившая из Пензы в магазины в Рузаевском районе Мордовии мясную продукцию. Ее часть, содержащая в своем составе свинину, перевозилась без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного груза и позволяющих идентифицировать товар», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Она добавила, что водитель автомашины привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.
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