В Пензу из Мордовии вернули 81 кг мясной продукции без документов Общество

Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Мясная продукция массой 81 кг, которую везли на продажу в Мордовию без ветеринарных сопроводительных документов, возвращена в Пензу.

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«На посту ДПС, расположенном на 313 км автодороги «Нижний Новгород — Саратов», была задержана автомашина марки «Hyundai», перевозившая из Пензы в магазины в Рузаевском районе Мордовии мясную продукцию. Ее часть, содержащая в своем составе свинину, перевозилась без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного груза и позволяющих идентифицировать товар», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Она добавила, что водитель автомашины привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.