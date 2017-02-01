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В Пензе ремонт площадки у «Ростка» планируется закончить в начале мая

14:48 | 01.02.2017 | Общество

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Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Работы по мощению смотровой площадки у стелы «Росток» на набережной реки Суры в Пензе планируется завершить в начале мая. Такой срок был озвучен в ходе заседания проектного офиса, которое состоялось в городской администрации в среду, 1 февраля.

В Пензе ремонт площадки у «Ростка» планируется закончить в начале мая

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Кроме того, намечено замостить дорожки между Бакунинским и Подвесным мостами и оборудовать амфитеатр под открытым небом.

Участники заседания в рамках встречи также обсудили выполнение мероприятий «дорожной карты», среди которых разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных коммуникаций, информирует пресс-служба мэрии Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», к укладке новой гранитной плитки на набережной Суры рабочие приступят весной после проведения подготовительных работ. В частности,  необходимо будет вынести старый водопровод с камерой, который находится на данном участке.
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