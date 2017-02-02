Жители микрорайона Север поблагодарили мэра Пензы и рабочих за восстановление тепла Общество Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Жители микрорайона Север города Пензы поблагодарили мэра Виктора Кувайцева и специалистов, круглосуточно трудившихся над восстановлением теплоснабжения домов, оставшихся без отопления после аварии на ТЭЦ-1. Фотография © PenzaNews Купить фотографию На имя главы администрации города поступило письмо, подписанное 59 жителями улиц Депутатской, Лунинской, Компрессорной и Можайского. «Уважаемый Виктор Николаевич! Выражаем Вам огромную благодарность за те работы, которые организованы по спасению нашего района от холода. Мы, конечно, понимаем, что наш район старый и все трубы поизносились и нам, наверное, больше всего досталось от аварии на ТЭЦ. Но мы своими глазами видели, как идут работы каждый день и ночь. Рабочие тоже молодцы — работали без перекуров и никуда не отходили. Спасибо, что проложили нам новые трубы и за то, что Вы тоже были в нашем районе все это время. Честно сказать, мы давно не видели такого отношения к нашим бедам. Дай бог Вам здоровья, терпения и долгих лет жизни», — цитирует текст письма пресс-служба мэрии Пензы. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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