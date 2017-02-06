Жители Пензы смогут купить билет на поезд до Москвы за 999 рублей Общество

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Пассажиры смогут приобрести билет на поезд из Пензы до Москвы и в обратном направлении за 999 рублей в рамках акции «Удачный вторник».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер, выгодные условия будут действовать при оформлении проездных документов на верхние места купейных вагонов поезда №93/94 в предстоящий вторник, 7 февраля.

«Акция распространяется на поезда с датой отправления в период с 7 по 21 февраля 2017 года», — уточнила собеседница агентства.

Она обратила внимание на то, что количество мест, предлагаемых по выгодной цене, ограничено.

«Специальный тариф не суммируется со скидками, применяемыми при оформлении проездных документов организованным группам пассажиров и группам детей, а также при оформлении проездных документов по детскому тарифу», — отметила Светлана Затуливетер.