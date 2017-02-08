В Пензе суд отказал женщине в выселении бывшего мужа из ее квартиры Общество

Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы отказал женщине в признании бывшего мужа утратившим право пользования ее квартирой, в которой она проживает на основании обменного ордера.

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«Женщина является основным съемщиком жилого помещения — квартиры, в которую вселилась на основании обменного ордера. После регистрации брака ответчик стал проживать вместе с ней. В настоящее время брак между ними расторгнут, ответчик перестал быть членом ее семьи, но продолжает проживать в квартире. При этом он злоупотребляет спиртными напитками, неоднократно привлекался к административной ответственности. Женщина считает, что совместное проживание с ответчиком невозможно», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда.

По его словам, ответчик в судебном заседании с иском не согласился, пояснив, что другого жилья не имеет и ежемесячно передает истице деньги для оплаты коммунальных платежей.

«При разрешении спора суд исходил из того, что выселение человека из жилого помещения без предоставления другого является крайней мерой ответственности и возможно лишь при установлении факта систематичности противоправных действий со стороны нанимателя. Расторжение брака с нанимателем не влечет для бывшего члена семьи прекращения прав и обязанностей в отношении занимаемого жилого помещения, поэтому оснований для признания ответчика утратившим право пользования жилым помещением не имеется», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что факт злоупотребления спиртными напитками и наличие конфликтных отношений не может являться безусловным основанием для выселения ответчика без предоставления другого жилого помещения.

«На решение Первомайского районного суда была подана апелляционная жалоба, которая Пензенским областным судом оставлена без удовлетворения», — резюмировал собеседник агентства.