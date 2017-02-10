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В Пензе стартовала регистрация в электронной очереди на путевки в лагеря

09:17 | 10.02.2017 | Общество

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Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Регистрация в электронной очереди для приобретения путевок в загородные детские оздоровительные лагеря стартовала в Пензе утром в пятницу, 10 февраля.

В Пензе стартовала регистрация в электронной очереди на путевки в лагеря

Фото: Leto58.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, тот, кто не имеет возможности самостоятельно зарегистрироваться на специально созданном портале, может обратиться в администрации районов города.

«В райадминистрациях приняты меры по обеспечению комфортного ожидания регистрации в электронной очереди: определены помещения, обеспечено наличие достаточного количества посадочных мест, питьевой режим, работают буфеты, назначены сотрудники, отвечающие за безопасность, задействовано необходимое количество операторов, предусмотрены действия в случае возникновения ЧС, а также организован заблаговременный доступ людей в помещение для ожидания», — пояснили в пресс-службе.
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