В Пензе стартовала регистрация в электронной очереди на путевки в лагеря Общество

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Регистрация в электронной очереди для приобретения путевок в загородные детские оздоровительные лагеря стартовала в Пензе утром в пятницу, 10 февраля.

Фото: Leto58.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, тот, кто не имеет возможности самостоятельно зарегистрироваться на специально созданном портале , может обратиться в администрации районов города.

«В райадминистрациях приняты меры по обеспечению комфортного ожидания регистрации в электронной очереди: определены помещения, обеспечено наличие достаточного количества посадочных мест, питьевой режим, работают буфеты, назначены сотрудники, отвечающие за безопасность, задействовано необходимое количество операторов, предусмотрены действия в случае возникновения ЧС, а также организован заблаговременный доступ людей в помещение для ожидания», — пояснили в пресс-службе.