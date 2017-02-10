В Пензе суд лишил водительских прав шизофреника Общество

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы лишил 44-летнего мужчину, состоящего с 2012 года на учете в областной психиатрической больнице имени К.Р. Евграфова с диагнозом «Шизофрения», права управления транспортными средствами по требованию прокурора.

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«Поскольку управление автотранспортным средством человеком с таким заболеванием создает реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда жизни, здоровью граждан либо причинения иного имущественного ущерба, чем могут быть нарушены права и законные интересы граждан, так и интересы общества и государства, прокурором было направлено исковое заявление», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что решение о лишении мужчины прав в законную силу не вступило.