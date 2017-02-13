В Пензе пройдет географическая олимпиада «Природные уникумы» Общество

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Областная географическая олимпиада «Природные уникумы», посвященная Году экологии в России, пройдет на базе школы №69 Пензы 27 марта.

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«Олимпиада будет посвящена особо охраняемым природным территориям России и Пензенской области, а также значимости проблем изучения и охраны окружающей среды в современном мире», — сообщил ИА «PenzaNews» председатель пензенского регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Он уточнил, что в олимпиаде могут принять участие учащиеся 8–11 классов.

«Олимпиада состоит из двух туров — тестового и аналитического. Они проводятся в письменной форме по параллелям. Общее время проведение олимпиады составит не более двух часов», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, все участники олимпиады получат памятные свидетельства, а победители — дипломы и призы от организаторов и партнеров олимпиады.

«Заявки принимаются до 25 марта», — добавил Игорь Пантюшов.