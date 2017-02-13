Областная библиотека и школа №27 Пензы договорились о социальном партнерстве Общество

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Договор на организацию библиотечного пункта выдачи изданий для детей с нарушениями зрения заключен между областной библиотекой имени М.Ю. Лермонтова и школой №27 Пензы.

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Социальное партнерство также предполагает проведение реабилитационных мероприятий — учащиеся специализированных классов для детей с нарушениями зрения будут посещать курсы компьютерной грамотности.

Кроме того, для них будет организовано обучение письму и чтению по системе Брайля, а также экскурсии по программе «Доступная библиотека».

Как сообщается на сайте областной библиотеки, педагоги школы уже ознакомились с возможностями учреждения, посетив отдел «Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих».

«Большой интерес вызвала демонстрация адаптированного оборудования для слепых — читающей машины «Инфа-100», стационарного увеличителя «ТОРАZ» и электронного ручного видеоувеличителя», — отмечается в сообщении.