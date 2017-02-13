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В Пензенской области незначительно снизилась заболеваемость ОРВИ

14:57 | 13.02.2017 | Общество

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Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями незначительно снизилась в Пензенской области за минувшую неделю.

В Пензенской области незначительно снизилась заболеваемость ОРВИ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за неделю зафиксировано 3 тыс. 257 случаев заболевания ОРВИ, что на 6,7% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

«Наиболее высокий уровень заболеваемости был зарегистрирован в Кузнецке — 841,2 на 100 тыс. населения, а также в Кузнецком районе — 654,1, Спасском — 605,2, Неверкинском — 592,8, Сосновоборском — 537,7, Лопатинском — 511,9, Нижнеломовском — 467,4, Колышлейском — 414,9, Никольском — 347,7, Шемышейском — 344,7, Вадинском — 341,5, Камешкирском — 295,7, Кондольском — 275,5, и Пензенском — 230,3», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что с начала года зарегистрировано 478 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, из них 74 — Н3N2 и 33 — гриппа В.

«В Пензе заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 1 тыс. 149 случаев, показатель — 220,4 на 100 тыс. населения, что ниже эпидпорога на 80,5%», — отметили в управлении.
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