В Пензе усилены меры пожарной безопасности Общество

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Меры пожарной безопасности усилены на территории Пензы в связи с установившейся ветреной погодой. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова во вторник, 14 февраля.

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«Зима продолжается, и сейчас достаточно ветрено, в связи с чем работа активизирована. Теперь рейды проходят ежедневно во всех районах города с привлечением сотрудников районных администраций, полиции, социальной службы», — сказала собеседница агентства.

По словам Анны Шупиловой, особое внимание уделяется пожилым и одиноким людям, а также неблагополучным и многодетным семьям.

«Проводятся занятия в школах с детьми. Их обучают первичным средствам пожаротушения, напоминают телефоны экстренных служб», — добавила начальник группы информационного обеспечения.

Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону, на территории Пензы с начала года до 13 февраля произошло 26 пожаров, в результате которых погибли три человека, четверо получили травмы.

Основными причинами пожаров послужили неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печей и бытовых газовых, керосиновых и бензиновых устройств.

Распространенной причиной гибели при пожарах стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Кроме того, большинство погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.