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Составлен график осмотра территорий для обустройства парковок у детсадов и школ Пензы

13:20 | 14.02.2017 | Общество

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Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. График обследования территорий около детских садов и школ Пензы, которые в дальнейшем планируется отвести под автомобильные парковки, составлен на первом заседании рабочей группы под руководством вице-мэра Сергея Волкова во вторник, 14 февраля.

Составлен график осмотра территорий для обустройства парковок у детсадов и школ Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, для более детального анализа планируется провести осмотр поэтапно в каждом районе города.

На текущей неделе рабочая группа посетит образовательные и дошкольные учреждения в Железнодорожном районе Пензы.

В состав группы, которая занимается проработкой вопроса о создании парковочных мест, вошли главы районных администраций и их заместители, а также представители городских ведомств — управлений образования, градостроительства и архитектуры, муниципального имущества, департамента ЖКХ, правового управления и отдела муниципального земельного контроля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вопрос об обустройстве парковок вблизи школ и детских садов поднял глава администрации Пензы Виктор Кувайцев. По его поручению была создана соответствующая рабочая группа.
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