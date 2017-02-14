Составлен график осмотра территорий для обустройства парковок у детсадов и школ Пензы Общество

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. График обследования территорий около детских садов и школ Пензы, которые в дальнейшем планируется отвести под автомобильные парковки, составлен на первом заседании рабочей группы под руководством вице-мэра Сергея Волкова во вторник, 14 февраля.

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Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, для более детального анализа планируется провести осмотр поэтапно в каждом районе города.

На текущей неделе рабочая группа посетит образовательные и дошкольные учреждения в Железнодорожном районе Пензы.

В состав группы, которая занимается проработкой вопроса о создании парковочных мест, вошли главы районных администраций и их заместители, а также представители городских ведомств — управлений образования, градостроительства и архитектуры, муниципального имущества, департамента ЖКХ, правового управления и отдела муниципального земельного контроля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вопрос об обустройстве парковок вблизи школ и детских садов поднял глава администрации Пензы Виктор Кувайцев. По его поручению была создана соответствующая рабочая группа.