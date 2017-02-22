В Пензе у пединститута планируется обустроить новую парковку Общество

Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Новую парковку планируется обустроить вблизи педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета, чтобы снизить нагрузку на стоянке у областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе 31-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в среду, 22 февраля.

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Он пояснил, что пока данный вопрос находится на стадии обсуждения, однако с руководством ПГУ достигнуто понимание.

Виктор Кувайцев не уточнил, о какой именно территории идет речь, однако отметил, что реализация проекта предполагает, что будет задействована территория вуза, которому придется немного «подвинуться».

«У нас с ним такая договоренность есть. Если у нас будет ресурс, то мы совместно эту работу сделаем», — сказал мэр.

Он добавил, что новой парковкой смогут пользоваться студенты, приезжающие на учебу на личном транспорте.