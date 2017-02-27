В Пензе впервые пройдет молодежный форум «Полиция за здоровое поколение» Общество

Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Первый молодежный форум «Полиция за здоровое поколение» состоится в Пензе в предстоящий вторник, 28 февраля.

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Как сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Пензенской области, его участники — студенты ссузов и вузов — соберутся на базе дома молодежи.

Совместно с сотрудниками полиции, религиозных конфессий, экспертами в сфере здравоохранения и психологами молодые люди обсудят актуальные проблемы, связанные с алкоголизмом и наркоманией, экстремизмом и терроризмом, а также подготовят предложения по противодействию этим явлениям.

Ожидается, что участие в мероприятии примут начальник регионального управления МВД России генерал-майор полиции Юрий Рузляев и ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков.