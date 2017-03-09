В Пензе компания «ХимВест» оштрафована на 1 млн. рублей Общество

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. 1 млн. рублей штрафа придется заплатить компании «ХимВест», водитель которой пытался дать взятку инспектору ДПС в Пензенской области.

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«На 627 км федеральной трассы М5 «Урал» инспектор дорожно-патрульной службы остановил для проверки документов автомашину марки «Freightliner FLD» с полуприцепом под управлением работника ООО «ХимВест» Александра Грушичева. Он выявил нарушение правил перевозки опасных грузов и отсутствие технического средства контроля», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что мужчина, предвидя наказание для себя и работодателя, обратился к полицейскому с просьбой за взятку не составлять протоколы.

«Несмотря на разъяснения о противоправности действий и уголовной ответственности, водитель передал инспектору ДПС взятку в виде денег в сумме 9 тыс. 300 рублей, положив их на панель приборов служебной машины. Полицейский от них отказался и сообщил о произошедшем своему непосредственному руководству», — добавили в прокуратуре.

В пресс-службе отметили, что водитель большегруза получил наказание в виде штрафа в сумме 279 тыс. рублей.

«По результатам прокурорской проверки в отношении ООО «ХимВест» было возбуждено дело об административном правонарушении за незаконную передачу в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение бездействия, связанного с занимаемым ими служебным положением», — пояснили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что ООО «ХимВест» пыталось обжаловать постановление о штрафе, однако оно оставлено без изменения.