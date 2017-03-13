Компания «Агроторг» не смогла обжаловать штраф за разгрузку товара под окнами жилого дома Общество

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Первомайского районного суда, которым ООО «Агроторг» (магазин «Пятерочка») оштрафовано на 10 тыс. рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений.

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«В адрес руководителя управления Роспотребнадзора по Пензенской области поступило обращение жителей дома №2 по проспекту Победы, в котором указано, что на первом этаже расположен магазин «Пятерочка». Под их окнами разгружаются машины, в том числе и большегрузные, которые в холодные дни не выключают моторы. Автомобили с холодильным оборудованием не выключают мотор до конца разгрузки. Целый день стоит грохот, жильцы не могут открыть окна, чтобы проветрить квартиры. В одной из них проживает инвалид, который не может выходить на улицу подышать свежим воздухом, и именно под его окнами происходит выгрузка товара, он даже не может открыть форточку из-за постоянного шума и запаха выхлопных газов», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что в отношении ООО «Агроторг» был составлен протокол об административном правонарушении.

«В судебном заседании представитель ООО «Агроторг» с протоколом не согласился, указал, что разгрузка товаров в магазин осуществляется без нарушения действующего законодательства, под окнами и во дворе дома она не производится», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, суд, исследовав материалы дела, признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения.

«Из фотоснимков, имеющихся в административном материале, следует, что разгрузка товара в магазин осуществляется со стороны жилого дома, где имеются окна квартир жильцов», — пояснила Наталья Быченкова.

Она уточнила, что решение вступило в законную силу.