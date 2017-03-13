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Компания «Агроторг» не смогла обжаловать штраф за разгрузку товара под окнами жилого дома

10:29 | 13.03.2017 | Общество

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Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Первомайского районного суда, которым ООО «Агроторг» (магазин «Пятерочка») оштрафовано на 10 тыс. рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений.

Компания «Агроторг» не смогла обжаловать штраф за разгрузку товара под окнами жилого дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В адрес руководителя управления Роспотребнадзора по Пензенской области поступило обращение жителей дома №2 по проспекту Победы, в котором указано, что на первом этаже расположен магазин «Пятерочка». Под их окнами разгружаются машины, в том числе и большегрузные, которые в холодные дни не выключают моторы. Автомобили с холодильным оборудованием не выключают мотор до конца разгрузки. Целый день стоит грохот, жильцы не могут открыть окна, чтобы проветрить квартиры. В одной из них проживает инвалид, который не может выходить на улицу подышать свежим воздухом, и именно под его окнами происходит выгрузка товара, он даже не может открыть форточку из-за постоянного шума и запаха выхлопных газов», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что в отношении ООО «Агроторг» был составлен протокол об административном правонарушении.

«В судебном заседании представитель ООО «Агроторг» с протоколом не согласился, указал, что разгрузка товаров в магазин осуществляется без нарушения действующего законодательства, под окнами и во дворе дома она не производится», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, суд, исследовав материалы дела, признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения.

«Из фотоснимков, имеющихся в административном материале, следует, что разгрузка товара в магазин осуществляется со стороны жилого дома, где имеются окна квартир жильцов», — пояснила Наталья Быченкова.

Она уточнила, что решение вступило в законную силу.
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