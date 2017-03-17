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Магазин «Декатлон» в Пензе будет открыт 1 апреля

10:13 | 17.03.2017 | Общество

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Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Магазин «Декатлон» начнет работу в Пензе по адресу: улица Лозицкой, 4 — напротив торгового центра «Леруа Мерлен» — в субботу, 1 апреля.

Магазин «Декатлон» в Пензе будет открыт 1 апреля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Он будет 49-ым по счету», — сообщила ИА «PenzaNews» директор магазина «Декатлон» в Пензе Сабина Ибрагимова.

По ее словам, в рамках торжественного открытия, которое начнется в 10.00, запланированы спортивные мастер-классы, розыгрыш призов и выступление театра огня «Агни Кай».

Decathlon — французская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами для более чем 70 видов спорта.

Ей принадлежит торговая марка Decathlon («Декатлон»), а также 20 других, каждая из которых отвечает за конкретный вид спорта.

В России первый магазин «Декатлон» был открыт в Москве в 2006 году.
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