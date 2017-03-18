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Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем воссоединения Крыма с Россией

09:53 | 18.03.2017 | Общество

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Пенза, 18 марта 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей с Днем воссоединения Крыма с Россией, который отмечается в субботу, 18 марта.

Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем воссоединения Крыма с Россией

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Три года назад на общекрымском референдуме была восстановлена историческая справедливость. Воссоединение Крыма с Россией стало возможно благодаря свободному волеизъявлению и единению народов полуострова, и, конечно, поддержке и патриотизму всех жителей России», — отметил он.

Глава администрации Пензы подчеркнул, что это значимое событие ждали миллионы людей.

«Оно вызвало мощный духовный подъем в нашей стране и способствовало консолидации всех здоровых сил российского общества. Мы искренне желаем нашим братским народам успехов в преодолении любых трудностей и в развитии своих территорий, счастья и благополучия!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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