В Пензе предприниматель оштрафован за неверное оборудование вытяжки в магазине «VaporCiG» Общество

Пенза, 18 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей назначено индивидуальному предпринимателю Дмитрию Маркову, осуществляющему деятельность по продаже электронных сигарет в магазине «VaporCiG» на улице Володарского, 83, в Пензе за нарушение требований санитарного законодательства.

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«Система вытяжной вентиляции в магазине оборудована с нарушениями — она выступает в виде одного отверстия, выходящего из помещения магазина, расположенного на первом этаже дома №83, на уровне окон жилых квартир на втором», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».