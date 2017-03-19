Мэр Пензы поздравил с праздником работников сферы бытового обслуживания и ЖКХ Общество

Пенза, 19 марта 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников сферы бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 19 марта.

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«В этот день мы отдаем дань уважения и признания людям, чьи повседневные заботы позволяют обеспечить бесперебойную работу главных систем жизнеобеспечения и предоставление необходимых коммунальных услуг. От их добросовестного труда и профессионализма, ответственного подхода к делу зависят комфорт, благополучие и качество жизни пензенцев», — отметил мэр.

Он поблагодарил всех работников индустрии бытовых услуг и жилищно-коммунальной сферы за преданность профессии, готовность прийти на помощь людям, умение действовать решительно и самоотверженно в сложных ситуациях.

«Именно вы создаете уют в городе и несете ответственность за чистоту и порядок без скидок на праздники и капризы природы. От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, неиссякаемой энергии, мудрости и терпения, успешного решения задач, стоящих перед отраслью, а также оптимизма, благополучия, благодарных слов, добра и счастья!», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.