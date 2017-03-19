11:39:50 Воскресенье, 19 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Выставка фотографий общероссийского фестиваля «Первозданная Россия»

Мэр Пензы поздравил с праздником работников сферы бытового обслуживания и ЖКХ

09:43 | 19.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 19 марта 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников сферы бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 19 марта.

Мэр Пензы поздравил с праздником работников сферы бытового обслуживания и ЖКХ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этот день мы отдаем дань уважения и признания людям, чьи повседневные заботы позволяют обеспечить бесперебойную работу главных систем жизнеобеспечения и предоставление необходимых коммунальных услуг. От их добросовестного труда и профессионализма, ответственного подхода к делу зависят комфорт, благополучие и качество жизни пензенцев», — отметил мэр.

Он поблагодарил всех работников индустрии бытовых услуг и жилищно-коммунальной сферы за преданность профессии, готовность прийти на помощь людям, умение действовать решительно и самоотверженно в сложных ситуациях.

«Именно вы создаете уют в городе и несете ответственность за чистоту и порядок без скидок на праздники и капризы природы. От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, неиссякаемой энергии, мудрости и терпения, успешного решения задач, стоящих перед отраслью, а также оптимизма, благополучия, благодарных слов, добра и счастья!», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.
Актуальное
Читайте также
В Пыркино у пенсионерки украли мотоблок и сотовый телефон Полиция Нижнеломовского района начала проверку по факту мошенничества в соцсети
Через такие победы, как над «Снежаной», рождается характер — наставник «Лагуны» Губернатор поздравил с праздником работников сферы бытового обслуживания и ЖКХ
В Пензе пройдут Малышкинские чтения Полицейские установили причастность мужчины к серии краж в селе Ключи
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама